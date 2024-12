Thiago Carpini relaciona 23 atletas para jogo contra o Flamengo

Artilheiro Alerrandro celebra o último gol dele marcado no Barradão em 2024 - Foto: Marcello Góis / Ag. A Tarde

Tranquilo por estar garantido na Série A e classificado para a Copa Sul-Americana de 2025, o Vitória visita o Flamengo neste domingo, 8, logo mais às 16h, no Maracanã, em confronto válido pela última rodada do Brasileirão 2024.

Com dois desfalques importantes para o último jogo da temporada, o técnico Thiago Carpini convocou 23 jogadores para o compromisso no Rio de Janeiro.



Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Neris já está de férias. Em tratamento da lesão no joelho esquerdo, o meia Matheuzinho está sob os cuidados do departamento médico.



O jogo pode marcar a despedida do atacante Alerrandro. Ao lado de Yuri Alberto, do Corinthians, o centroavante do Leão é o artilheiro do Brasileirão, com 14 gols. Ele concorre ao Troféu Roberto Dinamite, que vai premiar pela primeira na história vez o maior goleador da Série A.

Vale destacar a ótima campanha do Vitória no 2º turno, uma das melhores da competição. Nos últimos oito jogos, o rubro-negro baiano somou cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Atualmente, é o 11º colocado, com 46 pontos somados.

Confira os relacionados do Vitória para pegar o Flamengo:

Goleiros: Fintelman, Lucas Arcanjo e Muriel

Zagueiros: Andrei, Bruno Uvini, Edu e Wagner Leonardo

Laterais: Lucas Esteves, Raul Cáceres e Willean Lepo

Meio-campistas: Caio Vinícius, Filipe Machado, Léo Naldi, Luan, Pablo, Ryller e William Oliveira

Atacantes: Alerrandro, Carlos Eduardo, Everaldo, Gustavo Mosquito, Janderson e Zé Hugo