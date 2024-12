"Estou muito feliz aqui", diz artilheiro do Vitória sobre permanência

Alerrandro é um dos artilheiros do Brasileirão com 14 gols - Foto: Reprodução / TV Vitória

Garantido na Série A e classificado para a Copa Sul-Americana após oito anos, o Vitória cumpriu seus objetivos na temporada 2024. O jogo final do Brasileirão contra o Flamengo terá uma motivação especial para o centroavante Alerrandro.

O camisa 9 do Leão divide a artilharia da competição com Yuri Alberto, do Corinthians, com 14 gols marcados. Em entrevista coletiva na manhã deste sábado, 7, o homem gol do Leão da Barra revelou que terá a ajuda dos companheiros para a realização deste sonho.

Vale destacar que Alerrandro concorre ao Troféu Roberto Dinamite, premiação que será concedida pela primeira vez na história ao artilheiro do Brasileirão.

"A gente conversa no vestiário e, durante essas conversas, eles falaram que vão me ajudar bastante para fazer um ou mais gols para poder ser o artilheiro da competição, o que é um grande sonho para mim esse ano" disse Alegol.

Vivendo a melhor fase da carreira vestindo a camisa rubro-negra, a permanência de Alerrandro no clube ainda é incerta. Questionado sobre o tema, o atleta diz estar focado no jogo final da Série A e que deixa nas mãos do empresário a definição.

"Estou muito feliz aqui, ainda não conversei com meu empresário, estou focado no Vitória, no campo, o objetivo foi alcançado, manter na Série A, na Sula. Mas agora vou sentar com ele para a gente ver o que é melhor para mim e para o Vitória", ponderou.

Alerrandro viveu um drama familiar e isso refletiu diretamente em seu desempenho já que ficou por cerca de três meses sem balançar as redes. Ele credita a grande fase individual ao apoio dos familiares.

"O apoio foi sempre da minha família, dentro de casa, foi um momento muito difícil para mim, sem marcar. Mas ajudei muito a equipe, não com gols, mas com entrega e dedicação. Fico muito feliz que depois os gols foram saindo. Mas os três meses foram difíceis, fora de campo também. Minha família me deu um apoio muito grande", revelou.

"Fundamental são minhas filhas. A partir do momento que elas vieram ao mundo, muda a cabeça daquele moleque que antes não tinha tanto foco assim na família. Hoje sou focado, procuro estar sempre em casa, com minhas filhas, e isso me fez evoluir tanto fora quanto dentro de campo", complementou.

Por fim, Alerrandro agradeceu o apoio da torcida colossal durante toda a temporada e crê em um 2025 melhor para o Vitória.

"Agradecer por tudo que fizeram pela gente. Sem eles a gente não teria conseguido. Gratidão. Falar para eles continuarem apoiando que ano que vem vai ser um ano muito especial na Sul-Americana", concluiu.