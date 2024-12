Flamengo venceu só o Vitória na última rodada em 14 anos de Brasileirão

Duelo entre Vitória e Flamengo, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2017 - Foto: (Foto: Gilvan de Sousa/Flamengo)

Próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro, o Flamengo possui um retrospecto negativo em últimas rodadas de Brasileirão. Nas últimas 14 edições, a equipe carioca venceu apenas um jogo válido pela 38ª rodada da competição, justamente em cima do Leão da Barra, na edição de 2017.

Há oito anos sem vencer por últimas rodadas do Brasileirão, o clube carioca possui sete derrotas, seis empates e um único triunfo, por 2 a 1, que foi conquistado no Barradão. Os gols da partida foram marcados por Rafael Vaz e Diego Ribas, pelo Flamengo, e Carlos Eduardo, pelo Vitória.

Na ocasição, a equipe carioca terminou a competição em 6º colocado, enquanto o Leão da Barra ficou na 16ª posição, escapando do rebaixamento através dos critérios de desempate, por ter marcado um gol a mais que o Coritiba, que amargou o rebaixamento para a Série B.

Duelo entre Vitória e Flamengo, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2017 | Foto: (Foto: Gilvan de Sousa/Flamengo)

Confira o retrospecto do Flamengo em últimas rodadas das últimas 14 edições de Campeonato Brasileiro:

2010 - Santos 0 x 0 Flamengo;

2011 - Vasco 1 x 1 Flamengo;

2012 - Flamengo 2 x 2 Botafogo;

2013 - Flamengo 1 x 1 Cruzeiro;

2014 - Grêmio 1 x 1 Flamengo;

2015 - Flamengo 1 x 2 Palmeiras;

2016 - Athletico 0 x 0 Flamengo;

2017 - Vitória 1 x 2 Flamengo;

2018 - Flamengo 1 x 2 Athletico;

2019 - Santos 4 x 0 Flamengo;

2020 - São Paulo 2 x 1 Flamengo;

2021 - Atlético-GO 2 x 0 Flamengo;

2022 - Flamengo 1 x 2 Avaí;

2023 - São Paulo 1 x 0 Flamengo;