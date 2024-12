Copa Bahia Internacional de Águas Abertas será realizada em Salvador

Praia de Inema recebe a Copa Bahia Internacional de Águas Abertas - Foto: Foto: Betto Jr./Secom PMS

Salvador será o palco da Copa Bahia Internacional de Águas Abertas, considerada uma das competições mais importantes da natação. Iniciada nesta sexta-feira, 6, o evento ocorre na Praia de Inema, na Base Naval de Aratu, até este domingo, 8. Serão 1,5 mil atletas do Brasil e de países como Chile, Equador e Paraguai, na disputa das mais variadas categorias.

Copa Bahia Internacional de Águas Abertas faz parte das finais de campeonatos nacionais e internacionais de águas abertas, como o Circuito Sul-Americano de Clubes e Seleções, Campeonato Brasileiro Interclubes e a Copa Brasil de Águas Abertas.

Provas de destaque, como o Troféu Marcelinha Cunha, o Circuito Nacional de Águas Abertas ABMN e o Troféu Dia do Marinheiro, também estão no quadro de competições.

Destaques da natação baiana e brasileira estarão nas águas, como a campeã mundial júnior Lizian Simões Sobral. Os vencedores da prova de 4 km na última etapa do Campeonato Baiano, Celine Bispo e Arthur Pazos Brito, estarão na competição.

"O nosso calendário de turismo esportivo tem essa diversidade incrível, e poder mostrar a potência que é a nossa Baía de Todos-os-Santos nos deixa orgulhosos. Um verdadeiro palco para as provas de águas abertas capaz de atrair competidores de todo o país e também de outros países. Tenho certeza que será incrível", ressalta Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur).

As provas serão de 2,5 km, 5 km, 7,5 km e 10 km, além do revezamento 4x1 e 500m misto. Já as disputas de 250m e 500m estimulam a revelação de novos talentos da modalidade.