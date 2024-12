Troféu Roberto Dinamite premia o artilheiro do Brasileirão pela 1ª vez

Troféu Roberto Dinamite vai contemplar o artilheiro do Brasileirão 2024 - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol apresentou neste sábado, 7, o troféu Roberto Dinamite, que pela primeira vez na história vai premiar o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024.

A premiação faz uma homenagem a Roberto Dinamite, ídolo histórico do Vasco e que já defendeu a Seleção Brasileira, que ostenta a marca de ser o maior artilheiro do Brasileirão, com 190 tentos marcados.

Inclusive, todos os gols de Dinamite são registrados nos gomos do troféu, que representa todas temporadas jogadas pelo ídolo e o número de tentos feitos por ele em cada edição da Série A.

Vitória pode ter primeiro artilheiro do Brasileirão em sua história

A briga pelo troféu está disputada. Alerrandro, do Vitória, e Yuri Alberto, do Corinthians, são os grandes artilheiros do Brasileiro, com 14 gols cada um. Quem corre por fora é o jovem Estêvão, do Palmeiras, vice-artilheiro com 13 tentos. Se mais de um jogador terminar como artilheiro, cada um receberá o troféu da CBF.

Caso o camisa 9 rubro-negro seja o goleador do Brasileirão, entrará para a história do clube como o primeiro a alcançar este feito.

A entrega da premiação está marcada para a próxima semana. Além do troféu, o maior goleador do Brasileirão vai embolsar R$ 100 mil, e mais R$ 5 mil por gol marcado durante o Campeonato Brasileiro.