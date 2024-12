CBF e Nike anunciam renovação de contrato até 2038; veja os valores

Seleção Brasileira estendeu a parceria com a Nike - Foto: Reprodução / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol e a Nike ampliaram seu vínculo até o ano de 2038. Esse será o maior contrato da história da CBF, que embolsará 100 milhões de dólares, o equivalente a R$ 608 milhões por ano.

A confederação poderá faturar até R$ 1 bilhão por ano, por conta de royalties nas vendas das camisas da seleção e outros valores estipulados no novo contrato. Vale salientar que o contrato é considerado o maior de seleções e clubes também.

A Nike vai continuar produzindo os materiais esportivos das seleções brasileiras masculinas e femininas, as equipes de base, olímpica, de futebol de areia e futsal.

O presidente Ednaldo Rodrigues exaltou a parceria com a empresa norte-americana, que ocorre desde 1996. O gestor revelou que a CBF poderá licenciar a abertura de lojas com atendimento dedicado a torcedores brasileiros mundo afora.

“Este é o maior patrocínio de uma confederação e mesmo de clubes de futebol de todo o mundo. Vai dar condições para que a CBF continue a desenvolver o seu trabalho de fomento do futebol brasileiro, de apoiar cada vez mais o futebol feminino, o futebol de base, tanto masculino quanto feminino. Pela primeira vez a CBF vai receber royalties, vai ter licenciamento em qualquer país do mundo, abrindo lojas que possam atender ao torcedor brasileiro em todo planeta", destacou.

"A CBF está entusiasmada em renovar sua parceria com a Nike. Isso é fruto de muito trabalho, de uma gestão comprometida com a transparência e mostra a força do futebol brasileiro”, complementou.