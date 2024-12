Bruno Henrique é liberado pelo STJD e pode jogar contra o Vitória

Pagamento da multa será de responsabilidade do Flamengo - Foto: Divulgação / Flamengo

Bruno Henrique foi liberado para disputar o jogo entre Flamengo e Vitória, neste domingo, 8, na despedida de Gabigol do clube. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) atendeu ao pedido do clube e substituiu a suspensão do atacante por uma multa de R$ 25 mil.

O pagamento da multa será de responsabilidade do Flamengo, que tem até três dias para efetuar o valor. O clube pretende quitar a quantia após o jogo de domingo.

O Pleno do STJD havia condenado Bruno Henrique a dois jogos de suspensão pela expulsão no empate por 0 a 0 entre Flamengo e Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil. Depois de cumprir a suspensão automática no primeiro jogo da final contra o Atlético-MG, ele deveria cumprir a segunda punição contra o Cuiabá, mas foi liberado devido a um efeito suspensivo.