Morre Betinho, olheiro que descobriu Neymar: "Sempre serei grato"

Betinho ao lado de Neymar

Morreu, neste sábado, 7, o professor Betinho, olheiro que descobriu Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira de Futebol. Profissional teve participação direta na revelação de grandes atletas da base do Santos. A causa da morte não foi divulgada.

"Você me viu correndo na arquibancada e me fez correr em vários estádios ao redor do mundo. Você me colocou no futebol, fez meus pais me levarem pro meu primeiro teste. Sempre serei grato por isso! Cuide de nós aí em cima. Descanse em paz , Professor Betinho", escreveu Neymar.

Através das redes sociais, o Santos também publicou uma homenagem, destacando a importância de Betinho e enviando condolências aos familiares.

"O Santos FC lamenta profundamente o falecimento de Betinho, um dos grandes observadores técnicos e descobridores de talento do futebol brasileiro. Betinho teve participação direta na revelação de grandes atletas da base santista, sendo o responsável, por exemplo, pela captação de Neymar Jr. Sua história estará sempre entrelaçada com a do Santos FC. Obrigado por toda dedicação e amor ao futebol. Nossos sentimentos aos familiares e amigos", publicou o clube.