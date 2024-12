Copa Loreta Valadares define finalistas das categorias adulto e sub-17

Semifinais da Copa Loreta Valadares ocorre neste domingo, 8 - Foto: Divulgação

Na reta final, equipes finalistas das categorias sub-17 e adulto da Copa Loreta Valadares de Futebol Feminino serão conhecidas neste neste domingo, 8 de dezembro. As partidas serão realizados nos turnos da manhã, a partir das 9h, e à tarde, a partir das 13h no Estádio Barradão, em Salvador.

Iniciando na categoria de base, Boca Jr e CFFB se enfrentam partir das 9h, seguidos por Vitória e Lucasa, em busca de uma vaga na grande final. Já no período da tarde, às 13h, será a vez das equipes da categoria adulto entrarem em campo. O primeiro jogo será disputado entre As Misturadas e Revelação, enquanto Saracity e Ponte Preta se enfrentam às 14h30 para definir as últimas finalistas.

Conforme o regulamento da 3ª edição da Copa Loreta Valadares, em caso de empate no tempo regulamentar – 50 minutos para o sub-17 e 70 minutos para a categoria adulto, ambos com intervalo de 10 minutos – a decisão será feita por cobranças alternadas de cinco pênaltis. Persistindo o empate, os times seguirão para cobranças alternadas até que uma equipe seja consagrada vencedora.

A final da competição acontecerá no domingo seguinte, 15 de dezembro, com a premiação das equipes campeãs em todas as categorias disputadas nesta edição: sub-15, sub-17 e adulto.

Promovida pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), a Copa Loreta Valadares é supervisionada tecnicamente pela Coordenação de Excelência e pelo Núcleo Mais Mulheres no Esporte. O torneio, iniciado em 20 de outubro, conta com o apoio da Federação Bahiana de Futebol (FBF) e é realizado em parceria com a Federação Baiana de Desporto de Participação (FBDP).

