Norris é pole em Abu Dhabi e McLaren fica perto do título de construtores

O piloto britânico da McLaren, Lando Norris (C), posa com o piloto australiano da McLaren, Oscar Piastri (R), e o piloto espanhol da Ferrari, Carlos Sainz Jr., após conquistar a pole position em Abu Dhabi - Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) fez a pole position do Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última etapa do Mundial de Fórmula 1 2024, na sessão de classificação disputada neste sábado (7), no circuito de Yas Marina.

Norris terminou à frente de seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, e do espanhol Carlos Sainz, que no domingo disputará sua última corrida pela Ferrari e no ano que vem será piloto da Williams.

O holandês Max Verstappen (Red Bull), que se sagrou tetracampeão mundial há duas semanas, em Las Vegas, foi apenas o quinto colocado, atrás do alemão Nico Hülkenberg (Haas), quarto.

"Foi um dia perfeito, talvez um pouco mais difícil do que esperávamos porque andamos rápido todo o fim de semana. Quero ganhar, estamos aqui para vencer todas as corridas que pudermos", disse Norris após a classificação.

"Evoluímos durante o fim de semana, mas a McLaren mostrou que está à frente de todo mundo. No Q1 e no Q2 ficamos próximos, mas quando eles foram com tudo no Q3, abriram distância. Para ser sincero, não foi um fim de semana muito emocionante, porque não há muito em jogo", declarou Sainz, fazendo referência à sua despedida da Ferrari.

A vaga de Sainz na escuderia italiana será ocupada em 2025 pelo heptacampeão Lewis Hamilton, de saída da Mercedes depois de 12 temporadas.

Hamilton vai largar em 16º depois de levar azar em sua última volta rápida no Q1, quando um cone arrancado pelo dinamarquês Kevin Magnussen (Haas) foi parar na pista e ficou preso debaixo de seu por vários segundos.

Com seus dois pilotos na primeira fila, a McLaren fica na melhor posição possível para conseguir o título do campeonato de construtores no domingo, enquanto a Ferrari não poderá contar com o monegasco Charles Leclerc nas primeiras posições do grid.

Leclerc terminou a classificação em 14º, mas foi punido com a perda de dez posições por trocar a bateria de seu carro, e por isso vai largar na última fila.

Com 44 pontos em jogo em Abu Dhabi, a McLaren tem 21 pontos de vantagem sobre a Ferrari.

-- Resultados da sessão de classificação do Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1:

- Q3:

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:22.595

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:22.804

3. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:22.824

4. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 1:22.886

5. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:22.945

6. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:22.984

7. George Russell (GBR/Mercedes) 1:23.132

8. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:23.196

9. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:23.204

10. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:23.264

- Eliminados no Q2:

11. Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls-Red Bull)

12. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

13. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

14. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

15. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

- Eliminados no Q1:

16. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

17. Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari)

18. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

19. Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes)

20. Jack Doohan (AUS/Alpine-Renault)

-- Grid de Largada do Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1:

1ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

2ª fila:

Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

3ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

4ª fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

5ª fila:

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

6ª fila:

Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls-Red Bull)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

7ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

8ª fila:

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

9ª fila:

Jack Doohan (AUS/Alpine-Renault)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

10ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes)