Derby entre Everton e Liverpool é adiado devido a questões climáticas

O clássico entre Everton e Liverpool, que seria realizado na manhã deste sábado, 7, foi adiado. O derby, válido pela 15ª rodada da Premier League, que aconteceria no Goodison Park, foi cancelado devido ao mau tempo. A Federação Inglesa (FA) ainda não definiu uma nova data para o confronto.

O adiamento ocorreu por conta da ventania causada pela tempestade Darragh, que atinge a Inglaterra. A situação atrapalha o trânsito em diversos pontos do país.

Dirigentes dos clubes e autoridades visitaram o Goodson Park e constataram que o risco era grande para os torcedores. Os ventos fortes seguirão até este domingo, 8.

Nas redes sociais, os clubes se pronunciaram e informaram aos seus respectivos torcedores sobre a situação.

Today's Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.



