Com trabalho tático, Vitória inicia preparação mirando o Flamengo

- Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após um dia de folga, o elenco do Vitória retornou as atividades e deu início a preparação para o jogo contra o Flamengo, marcado para este domingo, 8, às 16h, no Maracanã, válido pela última rodada do Brasileirão.

Leia mais:

>> Flamengo venceu só o Vitória na última rodada em 14 anos de Brasileirão

>> Garantido na elite, Vitória negocia contratações e pode perder Matheusinho

>> Flamengo x Vitória: saiba onde assistir e prováveis escalações

Com os titulares no campo, o técnico Thiago Carpini promoveu um treinamento tático posicional com movimentações ofensivas. Os demais jogadores participaram de jogo em espaço reduzido, comandado pelo assistente técnico Estephano Djian.

Com trauma torsional no tornozelo esquerdo, o meia Matheuzinho realizou tratamento com os da fisioterapeutas do clube. Após cumprir suspensão, o atacante Zé Hugo volta a ser opção.

Em contrapartida, o zagueiro Neris está fora do jogo por suspensão devido ao acúmulo de cartões amarelos. O grupo fecha a preparação na manhã deste sábado, 7, no CT Manoel Pontes Tanajura.

Há três jogos sem perder e classificado para a Copa Sul-Americana de 2025, o Vitória ocupa a 11ª posição na Série A, com 46 pontos somados.