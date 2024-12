Jogador do Barcelona perde dente durante partida da La Liga

Dani Olmo, jogador do Barcelona - Foto: Cristina Quicler/ AFP

O Barcelona entrou em campo neste sábado, 7, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, ficando no empate em 2x2 contra o Real Betis. Além do alto nível de futebol, uma cena chamou a atenção de quem acompanhava o duelo. Aos 29 minutos do primeiro tempo, o meia Dani Olmo perdeu um dente após choque com um jogador adversário.

No momento do lance, o camisa 20 tentava se desvencilhar da marcação do zagueiro Marc Bartra, no entanto, foi atingido na boca. O impacto resultou no dente quebrado, que caiu no chão e foi achado pelo próprio atleta.

Leia mais:

>>Copa Loreta Valadares define finalistas das categorias adulto e sub-17

>>"Estou muito feliz aqui", diz artilheiro do Vitória sobre permanência

>>Norris é pole em Abu Dhabi e McLaren fica perto do título de construtores

Mesmo com o contato, Dani Olmo seguiu no jogo, sem preocupações com o dente, até os 15 minutos do segundo tempo. Na ocasião, o meia saiu para a entrada do holandês Frenkie De Jong, e o placar ainda estava em 1x0 para a equipe blaugrana.

O próximo jogo do Barcelona será nesta quarta-feira, 11, pela 6ª rodada da Champions League. A partida será contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, no Signal Iduna Park, com previsão de início para às 17h.