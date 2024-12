Norris vence GP de Abu Dhabi e McLaren conquista Mundial de construtores

Lando Norris venceu o Grande Prêmio de Abu Dhabi, a 24ª e última etapa da temporada 2024 da Fórmula 1, disputada neste domingo (8), no circuito de Yas Marina, enquanto sua equipe, a McLaren, conquistou o título mundial de construtores.

O piloto britânico, que liderou a corrida do início ao fim, não permitiu o suspense na luta pelo título de construtores, mas a Ferrari teve um grande desempenho, subindo ao pódio com o espanhol Carlos Sainz e o monegasco Charles Leclerc, que largou em 19º e terminou em terceiro.

A corrida também foi a último do heptacampeão Lewis Hamilton pela Mercedes. Ele largou em 16º e chegou em 4º, ultrapassando seu companheiro de equipe George Russel na última volta. O britânico vai correr pela Ferrari a partir de 2025.

O tetracampeão e atual campeão Max Verstappen acabou apenas na sexta colocação, em corrida que já não valia nada para si ou sua equipe, a Red Bull Racing.

