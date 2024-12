"Quero títulos", afirma Everton Ribeiro sobre temporada de 2025

Everton Ribeiro em partida contra o Atlético-MG - Foto: Rafael Rodrigues e Catarina Brandão/EC Bahia

Capitão do Bahia ao longo de toda a temporada, Everton Ribeiro chegou ao clube com o objetivo de garantir uma vaga na Libertadores, o que foi concluído neste domingo, 8, pela 38ª rodada do Brasileirão, ao vencer o Atlético-Go. No entanto, após a partida, o camisa 10 já projetou coisas maiores para a temporada de 2025, buscando títulos.

"É só o começo. quando eu cheguei aqui, eu falei que queria marcar a história, mas eu quero mais, quero título, quero que a gente possa viver isso com mais intensidade, viver o que a torcida vive e trazer cada vez mais emoção. Quero cada vez mais alegria para essa torcida que ama esse clube, que a gente possa cada vez mais ir atrás do sonho. Passo a passo. O primeiro passo foi dado e ano que vem, com mais entusiasmo, com mais alegria, quero viver e marcar cada vez mais a história", disse o meia ao Premiere.

Para o grande resultado, retornando a principal competição do continente após 35 anos, o Bahia contou com o apoio inesgotável do seu torcedor, que compareceu a Arena Fonte Nova do primeiro ao último jogo. A energia foi destacada por Everton, que agradeceu o carinho.

"Quero agradecer, muito obrigado. A intensidade, a vibração que eles nos deram desde o primeiro jogo aqui na Fonte, quando começou essa história. Na chegada do ônibus, dava para ver a felicidade e que eles acreditavam na gente, não deixaram de acreditar em nenhum momento. Todo mundo está de parabéns, temos que comemorar muito. E agora é descansar e celebrar esse grande feito. ", disse o capitão do Bahia.