Botafogo vence São Paulo e é campeão brasileiro após 29 anos

Jogadores do Botafogo comemorando - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Em uma temporada para lá de emocionante, o Botafogo se tornou campeão do Campeonato Brasileiro da Série A de 2024 neste domingo, 8, ao vencer o São Paulo por 2x1. O Glorioso só precisava de um empate, mas fez mais do que isso e chegou aos 79 pontos, com 23 vitórias. O G-4 foi encerrado com Palmeiras, Flamengo e Fortaleza, respectivamente.

O Fogão não levantava o principal troféu do futebol brasileiro há 29 anos, desde 1995, quando conquistou o seu segundo campeonato, anteriormente vencido em 1968. O resultado é em clima de superação para os torcedores do alvinegro, que viveram o trauma da temporada passada, quando viram o título escapar após abrir 13 pontos de vantagem.

Na campanha, o Botafogo conseguiu dois grandes resultados contra o principal adversário, o Palmeiras. No primeiro turno, jogando no Nilton Santos, venceu por 1x0. No entanto, o divisor de águas veio mesmo na 36ª rodada, quando voltou a derrotar o alviverde, por 3x1, no Allianz Parque.

Assim, com a derrota para o tricolor carioca, também pela última rodada, os paulistas encerram a sequência de dois títulos consecutivos (2022 e 2023). O Palmeiras tinha a chance de empatar com o São Paulo, única equipe do Brasil a conquistar o tricampeonato seguido.

O ano é visto, para muitos torcedores, como o maior da história do Botafogo, que, no dia 30 de novembro, se tornou campeão da Libertadores pela primeira vez em sua história. A final foi diante do Atlético-MG, garantindo o placar em 3x1.

Apesar dos bons resultados, o ano do Glorioso ainda não acabou. No dia 11, quarta-feira, o Botafogo enfrenta o Pachuca, do México, às 14h. Caso consiga a vitória, encara o Al-Ahly, do Egito, no sábado, em busca de disputar a final contra o Real Madrid, no dia 18, podendo conquistar o terceiro título da temporada.