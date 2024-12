Alerrandro marca e Vitória empata com Flamengo na despedida de Gabigol

- Foto: Reprodução/EC. Vitória

Em duelo movimentado que ocorreu na tarde deste domingo, 8, o Vitória empatou em 2 a 2 com o Flamengo, no Maracanã. O jogo marcou a despedida de Gabigol do clube carioca, e o atacante marcou um dos gols do jogo. O Leão terminou a última rodada da Série A com 47 pontos e o 11° lugar.

Brigando pela artilharia do campeonato, Alerrandro abriu o placar para o Leão aos 16 minutos de jogo, após receber belo passe de Carlos Eduardo. A equipe baiana baixou as linhas, mas não sofreu muito com as chegadas do adversário.

Veio a segunda etapa e o Flamengo passou a pressionar em busca de espaços. Em uma dessas oportunidades, Gabigol entrou de cara com Lucas Arcanjo aos 14 minutos, após receber passe de Pulgar, e deixou tudo igual.

Em busca da festa completa pela despedida do ídolo, a equipe carioca se lançou ao ataque, mas deixou espaço. Quem aproveitou foi Janderson, que acertou um belo chute de fora da área para colocar o Vitória na frente.

Entretanto, o jogo estava movimentado, e após bela troca de passes da equipe carioca, Ayrton Lucas deixou tudo igual e deu números finais ao placar.

Artilheiro da Série A

O gol de Alerrandro foi o 15° dele na competição. Com isso, pela primeira vez na história o Leão teve o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O atacante terminou empatado com Yuri Alberto, jogador do Corinthians.