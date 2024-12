Fábio Mota não tentará reeleição para presidência do Vitória em 2025

Fábio Mota, Presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota decidiu que não irá concorrer à eleição de 2025. Mesmo apto para seguir à frente do clube, o profissional tomou a decisão por motivos familiares e só seguirá no Leão até o fim do mandato.

Fábio Mota assumiu o Vitória ao fim de 2021 como interino e comandou a equipe na disputa da Série C de 2022, quando, mesmo com 2% de chance, conseguiu o acesso. Com o bom resultado, ele se elegeu para o seu primeiro mandato oficial, sendo eleito com 66,4% dos votos em 2022. No ano seguinte, de volta à segunda divisão, contrariou as estatísticas e foi campeão nacional pela primeira vez da história do clube história, levantando a taça da Série B.

Na atual temporada, após um começo ruim, trouxe o treinador Thiago Carpini, conseguindo se manter na elite do futebol com um returno impressionante e conseguiu classificar o Vitória para a Copa Sul-Americana. Além disso, iniciou o processo de SAF, que deverá ser finalizado em abril. Nos anos à frente do clube, Mota recuperou o clube financeiramente, além de ampliar a relação do rubro-negro com a torcida, aumentando o número de sócios, que já ultrapassou os 40 mil.