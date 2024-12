Saiba quando o Bahia irá estrear na Pré-Libertadores e os possíveis adversários

- Foto: Flickr Bahia

O Bahia garantiu, neste domingo, 8, uma vaga na Pré-Libertadores da América. A classificação veio após vitória por 2 a 0, contra o Atlético-GO, que garantiu ao time o 8° lugar na tabela de classificação.

Agora, o torcedor quer saber quando o Esquadrão irá entrar em campo e os possíveis adversários para poder chegar na tão sonhada fase de grupos da Libertadores.

Dividida em três fases preliminares à fase de grupos. A bola rola já no início de fevereiro, a partir do dia 5. Entretanto, os clubes brasileiros só jogam a partir da segunda fase, que acontecerá nos dias 19 e 26 de fevereiro, e contará com oito chaves, incluindo os três times da primeira fase e os novos clubes - brasileiros, argentinos, uruguaios e colombianos passam a jogar a competição. De 16 clubes, apenas oito avançarão aos últimos duelos.

A terceira fase está agendada para os dias 5 e 12 de março, em quatro confrontos que definirão os quatro classificados da Pré-Libertadores à fase de grupos.

Possíveis adversários do Bahia

O adversário do Bahia será definido por sorteio. Confira abaixo os times que já estão garantidos na Pré-Libertadores

Bahia (Brasil)

Corinthians (Brasil)

Deportes Iquique (Chile)

Ñublense (Chile)

El Nacional (Equador)

Cerro Porteño (Paraguai)

Nacional (Paraguai)

Melgar (Peru)

Alianza Lima (Peru)

Boston River (Uruguai)

Universidad Central (Venezuela)

Monagas (Venezuela)