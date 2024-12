Presidente do Vitória avalia compra de Alerrandro: "Otimista"

Alerrandro com troféu de artilheiro e gol mais bonito do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Um dos grandes nomes do elenco do Esporte Clube Vitória, Alerrandro chegou ao clube baiano por meio de um empréstimo do RB Bragantino. No entanto, após uma grande temporada, com 28 participações em gols e duas artilharias, o camisa 9 pode ser comprado pelo Leão de forma definitiva.

Na manhã desta segunda-feira, 9, em coletiva no Barradão, o presidente avaliou a possibilidade de permanência do atleta, mas não negando as dificuldades, caso apareça uma proposta de fora do Brasil.

"A gente tem uma grande relação com o Bragantino, muito boa mesmo, conversamos muito, temos que esperar o que que vem. Bragantino me disse o seguinte: a prioridade é sua, se tiver que ficar no Brasil, vamos fazer todo esforço pra ficar no Vitória. Porém, se chegar uma proposta de fora, aí eu não vou iludir a torcida, que a gente não tem como entrar nisso. Então, estamos trabalhando para isso. Prioridade é, mas também temos um plano B e plano C", disse Fábio Mota.

Com a camisa do Vitória, fez a melhor temporada da sua carreira, participando de 52 jogos e somando 21 gols e sete assistências. Anteriormente, o seu melhor ano havia sido em 2019, pelo Atlético-MG, quando marcou 13 gols.

Alerrandro chegou ao Vitória no início da temporada e foi fundamental para os resultados positivos. Após um começo com críticas, o camisa 9 conquistou o Campeonato Baiano sendo o artilheiro, com 5 gols marcados. Na elite do futebol, balançou as redes 15 vezes, empatando na artilharia da competição com Yuri Alberto, do Corinthians.