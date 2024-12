Vitória deve ter "12 contratações" para 2025, diz Fábio Mota

Fábio Mota, presidente do Vitória, ao lado de Maneca, diretor de futebol - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Após um ano de grandes resultados, com a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e a classificação à Sul-Americana, o Vitória já inicia o seu planejamento para a temporada de 2025. Ao todo, o clube terá cinco competições para disputar, o que amplia o número de jogos e a necessidade de um elenco longo.

Em coletiva de imprenssa, na manhã desta segunda-feira, 9, presidente do clube, Fábio Mota anunciou a renovação com o treinador Thiago Carpini, que tirou o rubro-negro da zona de rebaixamento, e já revelou o projeto de contratar 12 atletas para 2025.

"Carpini foi o condutor desse projeto de recuperação que nós fizemos no segundo turno. Por isso, ao lado de Maneca, Diretor de Futebol, e Rodrigo, vamos buscar 12 contratações, esse é o número. A ideia do planejamento já está sendo montada e já temos alguns apalavrados, aguardando o conselho bater o martelo para a gente começar a fazer os anúncios efetivos", revelou o comandante.

Ainda sobre os reforços, o diretor contou que, dentro destas 12 contratações, o Vitória consiga se reforçar em todos os setores, do goleiro ao atacante.

"A ideia é reforçar todas as posições, de goleiro ao centroavante. Obviamente que cada um dentro de um perfil. Temos atletas que já tem uma consolidação maior, no qual podemos buscar atletas mais novos, a médio e longo prazo. Porém, também sabemos que outras posições têm que ser a curto prazo. Então, dentro dessas doze contratações, eu diria que todas as posições estão sendo vistas", disse Manoel Tanajura Neto.

Além dos que devem chegar, o Leão planeja renovar com outros nomes, como é o caso de Raul Cáceres, Carlos Eduardo, Ricardo Rhyller, William Oliveira e Lucas Esteves. Ambos somaram minutos ao comando de Carpini nesta reta final de campeonato.