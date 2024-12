Após passagem frustrante no Vitória, Luan pode se aposentar aos 31

Luan em ação em sua última partida pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O meia Luan, ex-Vitória, segue com indefinição em relação a continuidade da sua carreira. O atleta recebeu propostas de clubes das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro e de equipes do exterior. Mesmo com 31 anos, a possibilidade de se aposentar não está descartada.

Ele está há oito meses sem jogar profissionalmente. Sua última partida foi contra o Treze-PB, pela Copa do Nordeste, no Barradão, onde esteve em campo por quase 70 minutos.

Consagrado como o Rei da América em 2017, Luan disputou apenas 22 jogos desde a temporada 2022. Teve passagens sem brilho por Corinthians, Santos e Grêmio, assim como pelo Leão da Barra.

Luan frequenta festas em São Paulo e também está em São José do Rio Preto, sua terra natal. Em conversas com amigos, ele tem sido questionado sobre uma continuidade no futebol. Com o início da temporada, ele deve avaliar o quais rumos deve tomar.

Carreira vitoriosa

Natural de São José do Rio Preto, Luan Guilherme de Jesus Vieira tem 30 anos e começou como profissional no Grêmio, onde foi bicampeão gaúcho (2016 e 2018), campeão da Copa do Brasil de 2016, da Libertadores de 2017 e considerado o Rei da América. Após seis temporadas, se transferiu para o Corinthians.

No Timão, viveu fase ruim. Atuou pouco devido à sequência de lesões e problemas físicos e passou parte do tempo afastado do elenco. Em 2022, disputou somente oito jogos pelo Santos. Em 2023 retornou ao Grêmio, onde tem status de ídolo recebido com festa. Por lá, foram apenas cinco jogos, vindo como opção no banco de reservas.

Ele também conquistou a medalha de ouro com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.