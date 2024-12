Título inédito na Argentina aproxima gigante do país da Pré-Libertadores

Central Córdoba foi campeão, pela primeira vez, da Copa Argentina - Foto: Reprodução | C.A.C.C.

O retorno do Bahia à Libertadores tem deixado os torcedores eufóricos e os possíveis adversários já são uma preocupação para a próxima temporada. Boca Juniors e River Plate, dois gigantes do futebol mundial, são os mais temidos, e um deles, provavelmente, estará na fase preliminar da competição da Conmebol.

Na noite desta quarta-feira, 11, em Santa Fé, na Argentina, o Central Córdoba venceu o Vélez Sarsfield por 1 a 0 e conquistou, pela primeira vez em sua história, o título da Copa Argentina, carimbando uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores em 2025.

Além do Córdoba, Estudiantes (campeão da Copa da Liga) e Racing (campeão da Sul-Americana) estão confirmados na fase de grupos. No próximo fim de semana, com a última rodada do Campeonato Argentino, será definido o restante dos classificados. Confira os cenários.

Na disputa pelo título estão Vélez Sarsfield, Talleres e Huracán. Caso Vélez ou Talleres seja campeão, o River Plate fica com a vaga na fase de grupos e o Boca Juniors vai para a Pré-Libertadores. Caso o troféu argentino fique com o Huracán, o River disputará a fase preliminar e o Boca fica com uma vaga na Copa Sul-Americana.

O Vélez Sarsfield (1º, com 48 pontos) decide em casa contra o Huracán (3º, com 46), em confronto direto pelo título. Simultaneamente, o Talleres (2º, com 48), também como mandante, encara o Newell's Old Boys (26º). Apesar da situação um pouco mais confortável para o título do Talleres, tudo pode acontecer na última rodada do Campeonato Argentino. Ambos os jogos estão marcados para as 19h30 de domingo, 15.

Há ainda um único cenário em que Boca Juniors e River Plate não disputam a Pré-Libertadores. Caso o Talleres perca para o Newell's Old Boys, o River Plate (4º) vença o Racing (5º) e o Huracán seja campeão argentino, o River Plate fica com a vaga na fase de grupos junto com o Vélez, enquanto o Talleres disputará a fase eliminatória. Com essa combinação, o Boca Juniors disputaria a Sul-Americana.

Bahia e Corinthians só jogam a Libertadores partir da segunda fase preliminar, que acontecerá nos dias 19 e 26 de fevereiro, e contará com oito chaves, incluindo os três times da primeira fase. De 16 clubes, apenas oito avançarão à terceira fase e quatro chegarão à fase de grupos.