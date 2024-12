Bahia quebra jejum de 17 anos e mantém técnico durante toda temporada

Rogério Ceni, treinador do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

A permanência do treinador Rogério Ceni até o fim da temporada quebrou um costume que frequentou as escolhas das diretorias do Bahia nos últimos 17 anos: demitir técnicos. Pela primeira vez desde 2007, o Tricolor manteve o mesmo comandante durante todo o ano. Arthurzinho, em 2007, foi o último a comandar o clube baiano durante uma temporada completa.

Naquele ano, o treinador chegou ao Esquadrão de Aço no início do ano e comandou a equipe no Campeonato Baiano e na Série C do Brasileirão, em campanha que levou a equipe de volta à segunda divisão. Arthurzinho foi demitido ao fim da temporada, mas chegou a retornar para o clube no ano seguinte, em 2008.

Arthurzunho e jogadores do Bahia após o acesso à Série B do Brasileirão em 2007 | Foto: Divulgação

Desde a passagem do técnico, o Bahia passou por temporadas que contaram com até quatro treinadores, a exemplos de 2011, 2012, 2017, 2020 e 2021. Ao todo, foram 34 comandantes diferentes no Tricolor entre 2007 e 2024.

Apesar de não ter completado uma temporada do começo ao fim, Roger Machado se destaca entre os mais longevos na Série A. O técnico assumiu em abril de 2019 e deixou o cargo em setembro de 2020, atuando em 74 partidas pela equipe baiana e ficando em Salvador, até o momento, um mês a mais que Rogério Ceni, que comandou o time por 82 jogos.

Roger Machado comandou o Bahia por 17 meses | Foto: (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Com vínculo até dezembro de 2025 com o Bahia, Rogério Ceni se tornará o treinador mais longevo do clube neste século caso cumpra seu contrato. Ídolo do Tricolor, o 'Mestre' Evaristo de Macedo foi treinador do Bahia em 125 partidas entre janeiro de 2000 e fevereiro de 2002.