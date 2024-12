CBF retira vaga da Copa do Brasil para o campeão da Copa do Nordeste

Taça de campeão da Copa do Nordeste - Foto: Fabio Souza/CBF

Divulgado nesta terça-feira, 9, o regulamento específico das copas do Nordeste e Verde não conta mais com as vagas na terceira fase da Copa do Brasil destinadas para os campeões das respectivas competições. A classificação servia como um atrativo adicional até a edição anterior, mas foi excluída pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para 2025.

“O clube campeão da COPA terá vaga assegurada na 3ª fase da Copa do Brasil de 2025; caso este clube venha a conquistar esta vaga por sua participação na CONMEBOL Libertadores de 2025 ou por outro critério constante no REC da Copa do Brasil, passá-la á para o clube vice-campeão da COPA, e assim sucessivamente”, diz artigo que integrava o Regulamento Específico da Competição (REC).

Na edição de 2024, em que o Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste, o CRB assegurou a vaga na terceira fase da Copa do Brasil, já que o Tricolor já havia garantido a classificação através da Libertadores. O Paysandu conquistou a Copa Verde e também sacramentou a vaga no torneio nacional.

A fórmula de disputa permanece a mesma, mas o cruzamento das equipes classificadas para a fase mata-mata sofreu alterações. Além das oito equipes se enfrentarem no mesmo grupo, os duelos da etapa eliminatória segue da seguinte maneira:

1º do A x 4º do B e 2º do B x 3º do A 1º do B x 4º do A e 2º do A x 3º do B

Outra mudança que foi confirmada pela CBF é a data da competição, que tem primeira fase marcada para ocorrer entre 22/01 até 26/03, entretanto, as semifinais vão ocorrer somente em em 04/06 e 09/06. A decisão, portanto, será disputada três meses depois, em 03/09 e 07/09.