Fábio Mota crava prioridade do Vitória para 2025

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira / ECV / Divulgação

Depois de uma temporada em que viveu muitas dificuldades à frente do Vitória, mas terminou sorrindo com a vaga para a Copa Sul-Americana, o presidente Fábio Mota já está no clima de 2025, que ele promete ser ainda melhor.

Em entrevista franca concedida à Rádio A TARDE FM ontem à noite, no programa A TARDE Esporte Clube no Ar, Mota falou sobre quem fica, quem sai e quem chega ao elenco rubro-negro, detalhou questões estruturais e ainda revelou acerto com novo patrocinador. Também projetou o Vitória na final da Sul-Americana, que será tratada como prioridade, e com vaga para a Libertadores de 2026.

A decisão de não concorrer à reeleição no ano que vem já está mesmo tomada?

Minha decisão não vai mudar. A minha parcela de sacrifício eu já dei ao Vitória, e agora vou precisar cuidar de minha família. Mas não vou para a política, não vou ser candidato a presidente da CBF, nada disso.

Com a saída da BetSat, o Vitória já tem novo patrocínio?

Vou dizer em primeira mão. Na sexta-feira [amanhã], vamos anunciar a nossa nova bet. Vai ser novamente o maior patrocínio da história do clube, o que parece muito dinheiro, mas não é nada comparado a patrocínios que outros clubes têm aí.

Você já disse que vai fazer 12 contratações para 2025. Então, muitos jogadores também vão sair.

Já saíram muitos e vão sair outros. Caio Vinicius teve seu contrato renovado até o Baiano, tendo em vista que não terei no Baiano o time principal. Não temos zagueiros, só Andrei, então nós renovamos com Caio Vinicius para ele disputar o Baiano e, a depender, a gente pensa no depois. Lepo a gente está emprestando, tem alguns clubes interessados. Yuri [goleiro] está sendo emprestado. Pretendo contratar dois goleiros. PK deve ser emprestado. Luan Santos vai voltar para o São Paulo. Temos um novo volante de pré-contrato e esperamos trazer mais dois. Daniel Jr. vai ser emprestado de novo, estamos vendo qual clube pagará mais, tem muitos times interessados. Jean Mota e Bruno Uvini não vão ficar, devem ser emprestados. Pablo, meia, é uma grande revelação, aguardem. Ele vai jogar o Baiano e vamos ver como será. Meia nós vamos trazer mais um. Osvaldo já vai estar bem, já jogará o Baiano, inclusive.

E os novos reforços, o que falta para anunciar?

Para anunciar Claudinho [lateral do Criciúma] e os demais que já têm pré-contrato, falta o orçamento ser aprovado no dia 16. Vai passar fácil, até porque é muito conservador o orçamento, que teve um aumento de 20%, é o quinto menor do Brasileiro, dentro das nossas possibilidades. Além dos que eu já tinha falado [Claudinho, Zé Marcos, zagueiro do Juventude, e Ronald, volante do Criciúma], tem mais um zagueiro com pré-contrato. Ele vem de um clube da Série A.

E o ataque?

Vamos trazer mais dois jogadores de beirada e um centroavante, independentemente de Alerrandro ficar ou não. Estamos tentando renovar com ele, mas não é fácil, o cara foi o artilheiro do Brasil. O valor estipulado pelo Bragantino é de R$ 60 milhões, mas eles pediram uma proposta. Amanhã [hoje] faremos e mandaremos. O Bragantino está fazendo um leilão para ver quem dá mais. Se eu fosse eles, também venderia para quem oferecesse mais. O Vitória não fará loucuras nem por Alerrandro nem por ninguém. O Vitória está em reestruturação, em reconstrução: 55% do que se paga são dívidas de gestões anteriores. Ou pagamos ou o clube para. O recurso da premiação [pela colocação no Brasileiro] vai todo para pagar a dívida, não veremos um centavo.

Quanto o Vitória precisa por mês para tocar o clube?

R$ 15 Milhões de reais. Já foi R$ 17 milhões, mas hoje está em 15 e vai diminuindo. Isso é considerando a folha do elenco em R$ 5 milhões. Essa valor é para o clube operar. Para o dia-a-dia da água, da luz, da alimentação. A base, viagens. Na Série A quem paga a passagem e o hotel é o clube. Não existe auxílio nenhum.

Qual o seu nível de confiança sobre não perder destaques do time, como Lucas Arcanjo, Wagner Leonardo, Lucas Esteves e Matheuzinho?

Nós fizemos o dever de casa. O jogador, seis meses antes de vencer, pode assinar pré-contrato com qualquer clube. Dentro do nosso planejamento, precisávamos renovar com Wagner Leonardo, Lucas Arcanjo e Matheuzinho porque sabíamos que eles iriam se destacar, e acertamos. Renovamos com todos eles até 2028, mas isso não é uma garantia, é uma proteção. Botamos uma multa muito alta nesse pessoal. Acho que eles vão ficar para 2025, mas não posso cravar porque vai que chega um monte de dólar por eles...

Quando fica pronto o novo estacionamento do Barradão?

Vamos inaugurar no dia 11 de janeiro, no jogo entre Vitória e Barcelona. O asfalto está pronto, a iluminação vai ser ligada. A entrada vai ser na subida do São Rafael e a saída vai ser na Avenida Mário Sérgio. É um estacionamento que, diferentemente do outro, que vai continuar do jeito que está, não vai ter bebida nem som. Tínhamos uma queixa grande de muitas pessoas, mas agora acabou o problema: quem quer festa e folia, assim como eu, vai para um, e quem quer estacionamento normal vai para o outro. Vai ter uma placa na entrada e na saída explicando o que será e o que não será permitido.

E a nova iluminação?

A primeira obra será a troca dos alambrados. Vamos fazer isso com a renovação dos camarotes. Eles representam R$ 1.5 milhão por ano. Então, esses camarotes são renovados agora em dezembro e nós vamos pegar esse recurso para trocar os alambrados. A iluminação é o segundo passo.

A nova arena é um projeto para quando?

O projeto precisa de tempo. Duas empresas estiveram em Salvador e fizeram estudos econômicos e financeiros. Gostaram, mas disseram a mesma coisa: temos problema de mobilidade e estacionamento. Marcamos audiência com o governador Jerônimo, explicamos, e prontamente ele fez a duplicação da Avenida Artêmio Valente. Fomos até o prefeito Bruno Reis, mostramos a viabilidade que poderia trazer para Salvador, e prontamente ele nos atendeu com a área para o novo estacionamento. Então, o Barradão, que já tem sua via duplicada, sai de 2.500 para 5.000 vagas. Aí, vamos voltar a bater na porta dos investidores e sentar para ver a equação financeira. Mas eu tenho uma grande dúvida: o Vitória vai disputar cinco campeonatos e, se a gente fosse começar o projeto da Arena em março, a gente ficaria sem o mando de campo. Será que vale a pena? Um clube que está em reconstrução, se refazendo, que tem no Barradão uma atmosfera como nenhum lugar do mundo. Tenho dúvida se valeria a pena fazer o projeto agora.

Sobre o Baianão de 2025, como o Vitória encara?

Somos obrigados a dar 30 dias de férias. Em resumo, não tem como usar o mesmo time do Brasileiro. Devemos jogar as três primeiras rodadas com a base do Sub-23 e com alguns jogadores que vão se apresentar e jogaram pouco, como Caio Vinicius e Léo Naldi.

E a Copa do Nordeste?

Continua sendo prioridade esse ano, tá na hora de a gente brigar pela Copa do Nordeste. Mas nós conseguimos chegar na Sul-Americana. Fazemos seis jogos na primeira fase e, classificando, fazemos mais outros, é um campeonato mesmo. Nos dá calendário internacional, nos dá a oportunidade de mostrar o Vitória para toda a América do Sul. Então, nós vamos dar prioridade para a Copa Sul-Americana em detrimento a Nordestão e ao Baiano.

Quais as metas do Vitória para cada competição?

A previsão é classificar para a final do Baiano, final da Copa do Nordeste, chegar à terceira fase da Copa do Brasil e ir para a final da Sul-Americana. Na Série A é vaga para a Libertadores.

