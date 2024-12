Fábio Mota explica ação judicial de banco contra o Vitória: "Está na razão"

Fábio Mota em entrevista na Rádio A TARDE FM - Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

A ação judicializada pelo Banco Daycoval cobrando mais de R$ 13 milhões do Vitória após descumprimento de um acordo foi comentada pelo presidente Fábio Mota, que concedeu entrevista exclusiva ao A TARDE Esporte Clube No Ar, da Rádio A TARDE FM. O dirigente esclareceu que a dívida de 2020 foi acordada no início deste ano e teve como garantia o contrato com a Betsat, que foi rescindido na última segunda-feira, 9.

“Quando eu assumi, já tinha essa execução do Daycoval e o estacionamento já estava penhorado pela dívida. Nós fizemos um acordo para pagar 550 mil por mês e demos como garantia o contrato da Betsat, que foi rescindido. Agora o Daycoval nos notificou, e está na razão, porque se foi rescindido, perde a garantia”, explicou Fábio Mota.

A situação, inclusive, já está para ser resolvida, graças ao novo patrocinador máster, que assinou contrato com o Vitória nesta quarta-feira, 11, e será o maior patrocínio da história do clube. O departamento jurídico do Leão vai encaminhar o novo contrato para que o acordo com o banco siga válido.

“Nós vamos mandar esse contrato com a nova ‘bet’ de garantia, repactuar a dívida e dar sequência. Nós estamos só administrando dívida. Foi penhorado, a penhora já caiu e hoje está desembaraçado. Tinha a ameaça se a gente não solucionasse o problema, mas nós já estamos mandando o contrato”, concluiu o presidente.