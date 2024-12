Vitória enfrenta ação judicial com risco de penhora do Barradão

Barradão pode ser penhorado - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Banco Daycoval acionou o Esporte Clube Vitória na justiça pelo descumprimento de um acordo feito no início de 2024. A ação cobra do Rubro-Negro um valor de R$ 13,3 milhões referente a uma dívida de 2020, quando o clube recebeu um empréstimo do banco. A informação foi inicialmente divulgada pela Itatiaia.

A decisão foi proferida pela 3ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) em 4 de dezembro, e estabelece que o Vitória tem 15 dias úteis para se manifestar, mas como o judiciário fica em recesso de 20 de dezembro à 31 de janeiro, o prazo só expira no início de fevereiro.

Caso o Rubro-Negro não se manifeste e nem realize o pagamento do débito, a Justiça poderá penhorar cotas de televisão que seriam pagas ao clube, além de estruturas físicas como o Barradão e a Chácara Vidigal Guimarães.

“Na hipótese de as respostas serem negativas, requer-se, também, seja expedida ordem de avaliação dos imóveis de matrículas nº 77547 [Barradão] e 11.043 [Concentração], do 2º Registro de Imóveis de Salvador, para posterior alienação judicial, conforme previsto na Cláusula 15 do acordo”, diz a petição do banco enviada ao TJSP.

Após a publicação da matéria, o presidente do Vitória, Fábio Mota, esclareceu o assunto durante entrevista exclusiva ao A TARDE Esporte Clube No Ar, da Rádio A TARDE FM. Confira aqui.