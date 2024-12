Vitória projeta investir quase R$ 200 milhões no futebol em 2025

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Se preparando para disputar cinco competições em 2025, o Vitória planeja investir, na próxima temporada, com um aumento de 26% a mais relação ao valor utilizado neste ano só no time profissional. A proposta de orçamento, que vai ser votada pelo Conselho Deliberativo do clube na próxima segunda-feira, 16, conta quase R$ 191 milhões projetados para serem investidos no futebol na próxima temporada.

A quantia exata é de R$ 190.890.995,17 e é equivalente ao valor que será investido no futebol profissional (R$ 174.690.538,94) e nas divisões de base (R$ 16.200.456,23). O conselho fiscal prevê investimentos relacionados à categoria de base na reestruturação do programa de formação de atletas, focando em especialistas na área, tecnologia, equipamentos de fisioterapia e viagens.

Já o valor projetado para o futebol profissional inclui o custo total dos jogadores, comissão técnica e aquisição de atletas, portanto, a folha salarial da equipe e o montante disponível para as contratações do Rubro-Negro também está inserido na quantia.

Em entrevista coletiva realizada na última segunda-feira, 9, o presidente Fábio Mota revelou que o Vitória deve buscar 12 contratações para a disputa da próxima temporada. O Leão da Barra ainda não oficializou nenhum reforço, encaminhados para reforçar a equipe em 2025.

Fábio Mota e o executivo de futebol Manequinha em entrevista coletiva na última segunda | Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

"Carpini foi o condutor desse projeto de recuperação que nós fizemos no segundo turno. Por isso, ao lado de Maneca, Diretor de Futebol, e Rodrigo, vamos buscar 12 contratações, esse é o número. A ideia do planejamento já está sendo montada e já temos alguns apalavrados, aguardando o conselho bater o martelo para a gente começar a fazer os anúncios efetivos", revelou o gestor.

O zagueiro Zé Marcos, do Juventude, o lateral-direito Claudinho e o volante Ronald Lopes, que defenderam o Criciúma neste ano, já possuem pré-contrato assinado com o Rubro-Negro.

Além disso, o Vitória renovou o vínculo contratual do volante Caio Vinícius, destino que não deve ser o mesmo do atacante Alerrandro, artilheiro do Campeonato Brasileiro. O centroavante tem passe fixado em seis milhões de euros (aproximadamente R$ 37 milhões), o que representa 21% do valor total direcionado ao futebol profissional.