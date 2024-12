Vitória e site de apostas assinam acordo para maior patrocínio da história

Betsat dará lugar a novo site de apostas esportivas - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória assinou nesta quarta-feira, 11, o maior contrato de patrocínio de sua história. Ainda sem divulgar valores, o presidente do clube, Fábio Mota, revelou que um site de apostas esportivas vai estampar o espaço mais nobre da camisa do Rubro-Negro a partir de 2025. O anúncio oficial será feito nesta sexta-feira, 13.

Acabei de assinar o contrato da nova ‘bet’. Assinei agora no Barradão Fábio Mota - presidente do Vitória

“Não posso falar valores porque tem contrato, mas sim, é o maior patrocínio da história do clube. Para quem acha que é muito dinheiro, não é não, porque não é nem perto do Corinthians, mas para a realidade do Vitória é”, complementou o dirigente em entrevista ao A TARDE Esporte Clube No Ar, da Rádio A TARDE FM.

A nova marca irá substituir o também site de apostas esportivas, Betsat, que era, até então, o maior contrato de patrocínio da história do Vitória e teve seu contrato rescindido na última segunda-feira, 9. O antigo acordo girava em torno de R$ 7,2 milhões por ano.