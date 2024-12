Técnico do Girona garante boa hospitalidade para o Bahia: "Somos irmãos"

Míchel durante partida do Girona - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Apesar de um final de temporada complicado, o Bahia conquistou o principal objetivo no Brasileirão que era voltar a disputar a Copa Libertadores. Ao se apresentarem após as férias, os jogadores do elenco tricolor vão embarcar para a Europa, onde farão pré-temporada nas instalações do Girona, clube que pertence ao Grupo City na Espanha.

Antes do Girona perder para o Liverpool por 1 a 0 pela Ligas dos Campeões, o técnico Míchel revelou o que o Bahia pode esperar em solo espanhol e garantiu que os tricolores serão bem recebidos no clube.

Creio que vão desfrutar de uma grande experiência e vamos acolhê-los de braços abertos porque somos irmãos e é muito bonito que o Bahia possa vir Míchel - técnico do Girona

“Vão encontrar instalações com campos de jogo em perfeitas condições, academia incrível e vão poder ter tudo que for necessário para treinar e evoluir. Vão se sentir em casa porque vamos dar todo o carinho do mundo para que possam desfrutar de uma cidade tão bonita e de um centro de treinamento que é um dos melhores”, complementou Míchel, em entrevista ao TNT Sports.

O Girona não vive bom momento no novo formato da Champions League. A equipe venceu apenas um dos seis jogos que disputou até o momento e as chances de classificação para a próxima fase são mínimas. O time ocupa a 30ª posição entre 36 clubes.