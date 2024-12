MMA: Bahia realiza para campeonato inédito

Seleção acontece neste sábado, 14 - Foto: Divulgação

Dando continuidade à expansão de sua atuação esportiva, o Bahia irá realizar neste sábado (14) uma seleção para o Campeonato Versus 2025, competição de MMA que reúne oito clubes brasileiros e a primeira no mundo em que o público tem participação direta.

O processo seletivo acontecerá no estacionamento ‘E’ do Shopping da Bahia, em Salvador, a partir das 10h. Para concorrer a uma das vagas de lutador do Esquadrão, o interessado deve se inscrever pelo site versusfc.com e levar documento de identificação com foto e protetor bucal.

A seleção é composta de três fases eliminatórias, a fim de testar o nível de habilidade e performance dos lutadores, e um sparring (luta simulada). Assim, os atletas considerados aptos receberão votos do público, que também precisa estar cadastrado na plataforma.

Ao final, os três mais votados de cada uma das seis categorias (feminina, peso leve, peso meio-médio, peso médio, peso meio-pesado e peso pesado) assinarão contrato para disputar a pré-temporada 2025, de janeiro a março, com a camisa tricolor.

A iniciativa marca a entrada do Bahia no universo dos esportes de combate. “O MMA é uma modalidade que atrai muitas pessoas, entre espectadores e competidores, e a Versus é uma empresa que tem expertise no mercado e condições de desenvolver um grande trabalho”, disse o Presidente Emerson Ferretti ao ter justificado a decisão.

Além dos lutadores, está aberta votação para escolha das ring girls tricolores. O evento no shopping será aberto ao público, com direito a show e sorteio de prêmios exclusivos. Mais detalhes podem ser encontrados em instagram.com/versusfights.