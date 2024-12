Proposta do Bahia agrada Everson, mas Atlético-MG dificulta liberação

Everson, goleiro do Atlético-MG - Foto: Pedro Souza | Atlético-MG

A proposta do Bahia para contratar o goleiro Everson, do Atlético-MG, agradou o jogador de 34 anos. Buscando qualificar o elenco para a próxima temporada, o Tricolor formalizou uma oferta para contar com o arqueiro em 2025, mas o clube mineiro, que pretende manter o atleta, tenta dificultar a negociação.

Os valores da proposta realizada pelo Esquadrão de Aço agradaram o jogador. O Tricolor também tenta utilizar o projeto esportivo do Grupo City para convencer Everson à reforçar a equipe baiana. O Bahia, entretanto, vê a negociação como díficil, já que o o Galo já iniciou as conversas para renovar o vínculo contratual com o goleiro.

Arqueiro titular do Atlético-MG desde 2021, quando a equipe conquistou o título de campeão brasileiro, Everson atuou em 59 jogos na temporada. Caso a negociação com o Tricolor tenha um desfecho positivo, o jogador deve ser o homem da posição na próxima temporada.

O Bahia finalizou o ano de 2024 tendo problemas no gol. Considerado peça carimbada entre os onze iniciais durante todo o Campeonato Brasileiro, Marcos Felipe passou por momentos de instabilidade e perdeu a vaga para Adriel, que também se mostrou inseguro.