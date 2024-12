Bahia renova com o goleiro Danilo Fernandes por mais um ano

Goleiro Danilo Fernandes Bahia - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

O Bahia anunciou na manhã desta sexta-feira, 13, que o goleiro Danilo Fernandes segue no elenco para a próxima temporada. O jogador de 36 anos chegou a cogitar aposentadoria para este ano, mas chegou a um acordo com o Tricolor para assinar contrato válido até o final de 2025.

Danilo chegou no Tricolor em 2021 e fez sua estreia contra o Atlético-MG no Brasileirão do mesmo ano. Em três temporadas, conquistou um Campeonato Baiano (2023), um Acesso (Série B, 2022).

Leia Mais:

>> Diretor fala sobre reforços do Bahia para a disputa da Libertadores

>> Bom time? Bahia anuncia saídas e tem alvo preferencial para 2025

Em 2023, ele sofreu uma grave lesão e fez apenas uma partida em toda a temporada. Já neste ano atuou em dois jogos, assumindo a responsabilidade de ser o titular na última rodada do Brasileirão, contra o Atlético Goianiense, em duelo decisivo para conquista da vaga na Libertadores.

Ao final da partida contra o Atlético-GO, Danilo Fernandes relatou o desejo de permanecer no Bahia por mais uma temporada.

“Eu iniciei esse ano aceitando o que fosse acontecer. Eu não queria me lesionar, não queria uma sombra nas minhas costas da qual todos poderiam duvidar de mim, mas foi um ano muito saudável e muito bom para mim, particularmente. Treinei do início ao fim e deixei a vida me levar. Não sei se foi o meu último jogo. Iniciei o ano com a possibilidade de esse ser meu último ano como jogador profissional, mas estou me sentindo bem e quero pelo menos mais um ano”.

Ao todo, Danilo Fernandes fez 57 partidas pelo Esquadrão e anotou uma assistência.

Mesmo com a renovação de Danilo Fernandes, o Bahia vai ao mercado na busca de ao menos mais um goleiro, já que não renovou com Adriel. Titular nos últimos dois anos, Marcos Felipe perdeu prestígio com a torcida.