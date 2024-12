Bahia encerra negociações por Pitta após alta pedida do Cuiabá

Bahia tinha Pitta como alvo para 2025 - Foto: AssCom Dourado

O atacante paraguaio Isidro Pitta, destaque do Cuiabá em 2024, não deve vestir a camisa do Bahia na próxima temporada. Segundo informações do GE, o Tricolor fez uma proposta pelo jogador, mas decidiu encerrar as negociações após o clube mato-grossense estipular o valor de 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) para liberar o atleta de 25 anos.

O interesse do Bahia por Pitta começou a se intensificar na reta final do Campeonato Brasileiro, especialmente na 36ª rodada, quando o Tricolor enfrentou o Cuiabá na Arena Pantanal. Na ocasião, o CEO do Bahia, Raul Aguirre, o técnico Rogério Ceni e o diretor Carlos Santos foram vistos conversando com o jogador.

Após a partida, Rogério Ceni comentou a aproximação e elogiou o desempenho do atacante: "Eu cumprimentei o Pitta e todos os outros dez jogadores do Cuiabá no começo do campo. Agora no final ele veio falar com alguém, e eu fiz questão de parabenizar. Ele é um bom atleta, um cara seguro, competitivo, o Gabriel Xavier sofreu muito com ele hoje. Qualquer zagueiro vai sofrer. Ele tem contrato. É um atleta que cai bem em muitos times da Série A. Eu gosto do futebol dele. É um belíssimo jogador”, afirmou Ceni.

Pitta foi contratado pelo Cuiabá no ano passado e encerrou a temporada de 2024 com números expressivos: 21 gols e duas assistências em 61 partidas. O bom desempenho lhe rendeu convocações para a seleção paraguaia, pela qual disputou cinco jogos este ano, sendo três como titular.