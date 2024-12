CBF oficializa e Brasília é candidata à final da Libertadores 2025

Estádio Mané Garrincha, em Brasília - Foto: Divulgação / Flamengo

A CBF oficializou junto a Conmebol a candidatura de Brasília como cidade-sede da final da Copa Libertadores de 2025. O ofício foi enviado a entidade na última terça-feira. O anúncio oficial será feito no início de 2025. O Brasil, que tem os últimos seis campeões da competição, já sediou duas decisões no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A CBF elogiou Brasília e enalteceu a questão logística junto a Conmebol, como boa malha aérea para todo o país e o continente, uma estutura hoteleira satisfatória, além do estádio Mané Garrincha ser uma praça esportiva capaz da realização do evento.

“Brasília é uma das melhores cidades para receber a principal competição entre clubes da América do Sul. A capital brasileira une uma série de fatores importantes, como segurança, rede hoteleira, malha aérea e a grandeza do Mané Garrincha, para realizarmos a melhor final de Libertadores já organizada”, disse o presidente da CVF Ednaldo Rodrigues.

Durante o sorteio do mundial de clubes, Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, revelou que Montevidéu, que já promoveu uma decisão, está no páreo nesta disputa com Brasília.

“É uma possibilidade, até agora duas cidades fizeram propostas para ser sede da próxima final: uma em Montevidéu e outra em Brasília. Mas até agora não tem documento nenhum, só de palavra”, disse Domínguez.

Vale salientar que Palmeiras e Santos decidiram a Libertadores de 2020, no Maracanã, na pandemia, com título do verdão. Em 2023, o Fluminense bateu o Boca Juniors por 2 a 1 e se sagrou campeão. Neste ano, o Botafogo derrotou o Atlético-MG por 3 a 1, no estádio Monumental, em Buenos Aires.