Medalhista de prata na Rio-2016, baiano Erlon Silva anuncia aposentadoria

Erlon Silva, medalhista de prata nos Jogos do Rio - Foto: Alexandre Loureiro/COB

O baiano Erlon Silva marcou uma geração na canoagem velocidade, conquistando a medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, ao lado de Isaquias Queiroz. Após uma vida se dedicando ao esporte, o atleta anunciou a aposentadoria.

Durante o Prêmio Brasil Olímpico, que ocorreu na quarta-feira, 11, o ubatense foi homenageado pela longa carreira. Ao Portal A TARDE, que estava presente no Vivo Rio, o medalhista olímpico fez uma breve análise da sua carreira, afirmando que todo o esforço valeu a pena.

"Hoje eu faço uma análise de toda a minha carreira e vejo que valeu a pena todo o esforço, todo o comprometimento, e vejo que eu fui um atleta de sucesso, que é o que todos buscam ao longo da sua carreira. Estou muito satisfeito com aquilo que eu construí como atleta, o legado que eu estou deixando, porque a gente vê que são 16 anos, 100% dedicados ao alto rendimento. Hoje eu deixo um legado muito importante para as novas gerações que estão chegando", disse Erlon.

Erlon, que nasceu e foi criado em Ubatã, no interior da Bahia, não teve um caminho fácil até subir em um pódio olímpico. No entanto, como o mesmo disse, "valeu a pena", deixando claro todo o seu agradecimento ao mundo do esporte.

"Existem várias situações da minha vida que eu só consegui conquistar através do esporte. Ele proporciona coisas inimagináveis para a vida de qualquer uma pessoa, por isso que nós pregamos sempre a evolução do esporte, seja ela qual for a modalidade, porque realmente ele transforma", exaltou.

Apesar da aposentadoria, o baiano não sairá do mundo dos esportes, como disse à reportagem do A TARDE. O canoísta não pôde contar muitos detalhes, mas garantiu que permanecerá inserido no meio.

"Por enquanto vai ser surpresa, estamos nos reunindo aí para ver qual vai ser o próximo passo, mas eu acredito que vai vir coisa boa por aí. Tenho me engajado bastante, tenho procurado alguns conhecimentos para que eu possa contribuir", disse o baiano.

"Sou apaixonado pela minha modalidade. Eu acredito que não existe outro local a não ser estar envolvido com a pé na água, fazendo com que tudo aquilo que eu construí seja passado para outros atletas e novas gerações sejam formadas", finalizou Erlon.

*Do Rio de Janeiro, a convite do evento