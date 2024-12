Ana Marcela conquista troféu e projeta presença em LA: "Quero muito"

Ana Marcela durante premiação - Foto: Alexandre Loureiro/COB

Maior atleta da história da maratona aquática do Brasil, Ana Marcela ampliou o seu próprio recorde e conquistou o 12º troféu da modalidade, dado pelo Comitê Olímpico do Brasil, na noite desta quarta-feira, 11. Nos Jogos de Paris 2024, a baiana ficou na 4ª colocação, além de ter conquistado o heptacampeonato do Circuito Mundial de águas abertas, em novembro.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, durante o evento do Prêmio Brasil Olímpico, a atleta comentou sobre a emoção de vencer o troféu da modalidade. Em fala, Ana afirmou que não dá para normalizar a quantidade de conquistas e, a cada ano, tem uma história diferente.

"Cada ano tem uma história a ser contada. Não dá para normalizar, mesmo depois de 12 vezes ganhando esse título de melhor da modalidade. Acho que na história da modalidade só duas atletas venceram, eu e a Poliana. É uma hegemonia de muito tempo e acho que não dá para falar que é sempre igual, cada ano é uma emoção diferente. É uma honra e um orgulho muito grande estar aqui representando a minha modalidade, nós temos muitos atletas muito bons", disse a baiana.

Crescida na Baía de Todos os Santos, Ana Marcela já completou a Travessia Mar Grande-Salvador, organizada pelo Grupo A TARDE. Sobre o evento, a baiana destacou a dificuldade e a importância deste tipo de fomento para as gerações futuras.

"Renovação é muito importante, até para a gente pensar no futuro da modalidade. É um ponto que tem que ter uma atenção especial, pois não tem muitos jovens que vencem uma Travessia tão difícil [como a Mar Grande Salvador]. Se tiver troca de maré, precisa ter uma estratégia de prova, é muita coisa envolvida. Eu acho que tem que ter esse respeito, tem que ter um olhar diferenciado", avaliou Ana Marcela.

"Eu sinto saudades da Bahia, amo de paixão. Minha família está lá, meus avós, meus tios, então eu tenho um pezinho lá e sempre que vou é para comer comida típica e matar a saudade”, continuou.

Com quatro participações em Jogos Olímpicos na bagagem, incluindo uma medalha de ouro em Tóquio 2021, Ana Marcela revelou os seus planos para o próximo ciclo, pensando em disputar a próxima Olimpíada, que será em Los Angeles, em 2028.

"Quero muito, mas eu estou indo muito ano a ano, passo a passo. Isso vai me manter bem física e mentalmente também. É um ponto muito importante para mim, não quero pensar daqui a quatro anos, porque eu sei que tem a seletiva daqui há três, mundial no ano que vem. Então dá para pensar ano a ano, mas não é descartável [estar em Los Angeles]", finalizou a atleta baiana.

*Do Rio de Janeiro, a convite do evento