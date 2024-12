Melhor treinador de 2024, Arthur Elias valoriza amistosos na Bahia: "Festa linda"

Arthur Elias recebe o Prêmio de Melhor Treinador Coletivo - Foto: André Durão | COB

O técnico Arthur Elias foi eleito o melhor treinador coletivo e foi homenageado no Prêmio Brasil Olímpico 2024, nesta quarta-feira, 11, no Rio de Janeiro. Com exclusividade ao Portal A TARDE, o técnico da Seleção Brasileira feminina de futebol destacou a importância do último amistoso do Brasil, antes da Olimpíada de Paris, ter acontecido em Salvador, para um público de mais de 30 mil pessoas.

“Fez um fechamento com chave de ouro da nossa preparação em termos de jogos aqui no Brasil, a atmosfera foi fantástica. Desde que eu assumi a Seleção Brasileira falei com o presidente Ednaldo da gente jogar mais no Brasil e a gente não poderia deixar de ir a Salvador, que tem tanta história dentro do futebol feminino e masculino”, iniciou técnico.

De acordo com o treinador, o placar de 4 a 0 contra a Jamaica, no amistoso disputado em Salvador, deu confiança para a Seleção e reaproximou a equipe dos torcedores brasileiros.

“A atmosfera foi incrível, a gente fez um belo jogo e isso nos deu mais confiança para a gente chegar a nossa preparação e ir para as Olimpíadas sabendo que a gente tinha uma equipe capaz de vencer os Jogos Olímpicos, mesmo com muitas dúvidas, com muitos questionamentos, mas com um novo trabalho e com um grupo que foi renovado e que conseguiu criar uma identidade muito forte e se aproximar do povo brasileiro como a gente viu em Salvador uma festa linda”, destacou o comandante.

*Do Rio de Janeiro, a convite do evento