Fifa anuncia sedes das Copas do Mundo de 2030 e 2034

As próximas Copas do Mundo não contarão com mudanças somente no formato de disputa, mas também sofrerá alterações em relação à sedes, principalmente na edição de 2030. Espanha Marrocos e Portugal sediarão o evento, que também terá jogos disputados no Uruguai, Argentina e Paraguai, homenageando o ano centenário da competição. Além disso, a Fifa anunciou, nesta quarta-feira, 11, que a Arábia Saudita receberá o mundial de 2034.

A Copa de 2030 terá Espanha, Portugal e Marrocos como sedes principais, mas alguns jogos também serão realizados na América do Sul, fazendo referência ao primeiro mundial realizado no Uruguai, em 1930.

"Primeira final se jogou no Centenário (estádio no Uruguai). Hoje nós estamos decidindo a sede de uma Copa, a sede do centenário do Mundial. Podemos mostrar ao mundo, como disse o presidente Infantino, que o futebol nos une. Estamos em uma frente histórica e podemos mostrar um bom trabalho em equipe para fazer história unindo três continentes atrás de uma paixão", disse Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

Enquanto a primeira partida acontecerá no Estádio Centenário, o Monumental será a sede da Argentina. O jogo que será realizado no Paraguai será disputado em um estádio que está sendo construído, com o nome de Osvaldo Domínguez Dibb.

Além disso, o evento propõe partidas em 20 estádios diferentes em sua fase principal, sendo 11 da Espanha, seis no Marrocos e três em Portugal. Todas as sedes foram anunciadas no Congresso Extraordinário da Fifa, que foi realizado de forma virtual.

Já a Copa do Mundo de 2034 contará com 15 estádios de cinco cidades diferentes. O estádio King Salman, em Riade, sediará o jogo de abertura e a final da competição.