Estreantes em Jogos, baianos se destacam no Prêmio Brasil Olímpico

Paola Reis, do BMX, e Ulan Galinski, do Montain Bike - Foto: Alexandre Loureiro/COB

Após uma ótima estreia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Paola Reis, do BMX, e Ulan Galinski, do ciclismo MTB, foram eleitos os melhores atletas das suas respectivas modalidades no Prêmio Brasil Olímpico, que ocorreu na noite desta quarta-feira, 11. Para a atleta, o troféu veio pela quarta vez, sendo a 3ª consecutiva, já o ciclista do Vale do Capão, a conquista é inédita.

Em entrevista ao Portal A TARDE, durante o evento que ocorreu no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, Paola e Ulan ressaltaram a felicidade por subir ao palco mais importante do esporte brasileiro.

"Eu estou muito feliz, é a realização de um sonho. Primeiro eu entrei nas Olimpíadas e novamente eu estou aqui, representando o meu país e o meu estado, como a melhor atleta do BMX. A cada pouquinho da minha carreira, eu me sinto cada vez mais realizada pela minha trajetória", disse a atleta.

Leia mais:

>> Ana Marcela conquista troféu e projeta presença em LA: "Quero muito"

>> Rebeca Andrade e Caio Bonfim são eleitos Atletas do Ano de 2024

>> Rebaixado, Athletico-PR tentou tirar Thiago Carpini do Vitória

"É muito especial. São 10 anos de trabalho. Realmente, nada vem fácil nessa vida, mas se a gente acreditar, trabalhar todos os dias, escutar o que existe em nosso coração, podemos chegar muito longe e estar aqui representa isso, representa o sonho de criança que eu sempre tive, muitos anos treinando e esse ano tive o prazer de representar o Brasil nas Olimpíadas e agora estou tendo a honra de receber o prêmio como melhor atleta", exaltou Ulan.

Após um ano recheado de conquistas e competições, Paola entrará de férias, mas já visa as próximas competições e passos dentro do BMX, já pensando na classificação para os Jogos de Los Angeles, em 2028.

"Eu estou saindo de férias agora, mas o próximo passo é voltar a treinar. Ano que vem eu vou competir no Campeonato Mundial, Copa do Mundo e conseguir bons desempenhos para retornar a disputar os Jogos", projetou a baiana.

Com a conquista inédita, Ulan relembrou a sua trajetória, saindo do Vale do Capão, no interior da Bahia. O atleta deu um recado para a próxima geração, que, independente de onde você venha, o seu destino final é possível.

"Uma mensagem para todos os meninos que sonham: vocês podem chegar aonde quiserem. Minha vida, minha história é apenas um exemplo disso. Independente do lugar de onde você venha, independente da condição financeira que você tenha, sou do Vale do Capão, interior da Bahia, apenas 3 mil habitantes e hoje eu estou aqui ao lado dos melhores atletas do Brasil", finalizou o baiano.

*Do Rio de Janeiro, a convite do evento