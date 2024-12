Rebaixado, Athletico-PR tentou tirar Thiago Carpini do Vitória

Thiago Carpini seguirá no comando técnico do Vitória para 2025 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Recém rebaixado a Série B do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR deu início ao planejamento da temporada 2025. A diretoria do Furacão busca um novo treinador após confirmar a saída do argentino Lucho Gonzalez.

Dois nomes estavão na pauta da cúpula rubro-negra: O do português Pedro Caixinha, que estava no RB Bragantino, e o de Thiago Carpini, técnico do Vitória e que fez um trabalho de recuperação no time com das melhores campanhas do segundo turno do Brasileirão. De acordo com o blog da Nadja, o presidente Mário Celso Petraglia recebeu a negativa dos dois profissionais.

Números de Thiago Carpini impressionam

Vale salientar que Carpini foi determinante para a manutenção do Vitória na elite nacional e para a classificação para a Copa Sul-Americana após oito anos. Além disso, o comandante do Leão da Barra renovou contrato com o rubro-negro baiano até o final de 2025.

O treinador fez uma campanha muito acima do esperado no segundo turno, com o 7º melhor aproveitamento, com 56.14%. Ao todo, foram 32 pontos somados, com nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Desde a sua chegada, na 7ª rodada do Brasileirão, Carpini somou 34 jogos com o rubro-negro, com 13 vitórias, sete empates e 14 derrotas, entre Série A e Copa do Brasil. Neste recorte, o aproveitamento total é de 45%.