Volante se despede do Vitória nas redes sociais: "Dever cumprido"

O Vitória segue com o planejamento mirando a temporada 2025 e já começou com a reformulação em seu elenco. Quem não irá permanecer no clube é o volante Luan Santos, que estava cedido por empréstimo pelo São Paulo e será devolvido.

A diretoria avaliou que não deveria investir na aquisição de parte dos direitos do jogador junto ao Tricolor paulista devido ao seu alto custo.

Através de texto compartilhado em suas redes sociais, Luan demonstrou gratidão ao clube e ressaltou a importância do apoio da torcida rubro-negra em 2024. Apesar dos caminhos opostos, ele revelou que seguirá na torcida pelo Leão da Barra.

"Me despeço com sentimento de dever cumprido, com a permanência do clube na série A e a classificação para a copa sul-americana. Embora estejamos seguindo caminhos separados sempre estarei na torcida por vocês! E um abraço especial para a torcida colossal que nos ajudou muito nessa temporada, vocês foram nosso 12º jogador. Deus abençoe!!!", publicou o meio-campista.



Após figurar em quatro jogos no banco de reservas, Luan fez seu último jogo ao atuar por alguns minutos no empate por 2 a 2 contra o Flamengo, no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão.

Luan desembarcou na Toca do Leão em abril e atuou por 27 partidas com o manto vermelho e preto, sendo duas partidas na Copa do Nordeste, e o restante no Campeonato Brasileiro. Utilizado pelo técnico Thiago Carpini, foi titular 22 oportunidades no Brasileirão.