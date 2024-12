Vitória publicará documentário sobre a temporada 2024

Alerrandro foi o artilheiro do Vitória na temporada 2024 - Foto: (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Após um ano que vai ficar marcado pelo título do Campeonato Baiano, permanência na Série A do Brasileirão e vaga conquistada na Copa Sul-Americana, o Vitória decidiu registrar esse momento histórico do clube. O Rubro-Negro publicará um documentário sobre a campanha da equipe no Campeonato Brasileiro, que contará com imagens inéditas de bastidores de uma temporada histórica do time baiano.

Na manhã desta quinta-feira, 12, uma publicação enigmática foi postada nas redes sociais oficiais do Vitória, que não explicou publicamente do que se trata, mas revelou a data de lançamento do documentário: o próximo sábado, 14, às 12h.

Confira:

Trazendo o lema "Eu escolhi acreditar" à tona, que destaca a trajetória do Rubro-Negro no Brasileirão, o material foi produzido pela TV Vitória, canal oficial do clube no Youtube. A campanha do Leão da Barra, que saiu de último colocado para uma classificação à Sul-Americana, também será contada no projeto.