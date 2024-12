Seleção Brasileira feminina encerra 2024 na 7ª posição do ranking da Fifa

Futebol feminino conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

O Brasil encerrou o ano de 2024 na sétima posição do Ranking Mundial de seleções femininas, com o total de 1.977,39 pontos, anunciou a Fifa (Federação Internacional de Futebol) nesta sexta-feira, 13.

No ranking anterior, a Seleção Brasileira ocupava a oitava colocação. O que explica a melhora do Brasil foram os bons resultados alcançados pelo time comandado pelo técnico Arthur Elias nos amistosos de outubro e novembro, respectivamente contra Colômbia e Austrália.

Leia mais:

>> Melhor treinador de 2024, Arthur Elias valoriza amistosos na Bahia: "Festa linda"

>> Brasileiras ficam entre as melhores jogadoras do mundo na Bola de Ouro

>> Carol Santiago e Gabriel Araújo são eleitos Paratletas do Ano de 2024

O ranking de seleções femininas da Fifa é liderado pelos Estados Unidos, com 2.087,55 pontos, tem a Espanha na segunda posição, com 2.028,65 pontos, e a Alemanha como terceira colocada, com 2.012,29 pontos.

Já a Inglaterra ocupa a quarta posição, com 2.004,52 pontos, a Suécia a quinta, com 1.991,27 pontos, e o Canadá na sexta colocação, com 1.988,26 pontos.