Carol Santiago e Gabriel Araújo são eleitos Paratletas do Ano de 2024

Após um ano espetacular para o esporte paralímpico, com recorde de medalhas nos Jogos de Paris-2024, a Confederação Paralímpica do Brasil elegeu os melhores atletas do ano. Os principais prêmios ficaram com Carol Santiago e Gabriel Araújo.

A pernambucana, 39, atleta da classe S12, tornou-se a maior campeã paralímpica da história do Brasil em Paris, onde conquistou três medalhas de ouro, nos 50m livre, 100m livre e 100m costas, e duas de pratas, nos 100m peito e revezamento 4x100m livre 49 pontos. Com o resultado, a nadadora chegou a um total de 10 pódios paralímpicos, com seis medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze.

Esta foi a terceira vez que Carol subiu ao palco para receber o prêmio de atleta feminina do ano, sabendo que também conquistou a honraria em 2021 e 2022.

“Foi um ano maravilhoso. Saio muito satisfeita. Foi uma preparação de três anos para os Jogos que me permitiram estar muito pronta para viver esses grandes resultados. Os atletas paralímpicos brasileiros fizeram história e fico muito honrada de fazer parte disso", disse a atleta.

Não muito distante ficou Gabrielzinho, da classe S2 (comprometimento físico-motor), que somou três medalhas de ouro, nos 100m costas, 200m livre e 50m costas. O atleta, que também foi premiado como atleta masculino do ano em 2023 e revelação em 2021, tem focomelia, doença congênita que impede a formação de braços e pernas.

“Ter um reconhecimento destes para um atleta é maravilhoso. O ano de 2024 foi sensacional. Desde o primeiro dia do ano, sabia que seria diferente, mas não esperava algo que ficasse marcado desta forma. Claro que trabalhei muito pelos resultados e sabia o que eu era capaz de conquistar. Mas tudo o que aconteceu e a forma como aconteceu, em especial em Paris, transformou a minha vida e me levou a lugares que eu não imaginava. Agora é descansar com a família e voltar no ano que vem com força máxima", exaltou Gabriel