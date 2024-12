Medalhista em Tóquio, Bruno Fratus anuncia aposentadoria: "Gratidão"

Bruno Fratus, medalhista olímpico em Tóquio-2021 - Foto: Alexandre Loureiro / COB

Com uma carreira brilhante, repleta de conquistas, o nadador Bruno Fratus anunciou a sua aposentadoria no Prêmio Brasil Olímpico, nesta quarta-feira, 11, no Rio de Janeiro. O Brasileiro foi peça importante para o desempenho do Time Brasil nos Jogos de Tóquio-2021, onde conquistou a medalha de bronze.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o nadador revelou o sentimento sobre o fim dos longos anos de carreira, destacando a gratidão. Em fala, Bruno também contou sobre a dificuldade para divulgar a decisão da aposentadoria, mas deixando claro a sua avaliação positiva.

"É um sentimento de saudade já, não tem como estar pronto por esse momento. É um debate interno muito longo para conseguir, de fato, aceitar o que está na hora. Mas, além disso tudo, tenho a sensação de gratidão muito grande, muito confortante, tendo a noção de que eu fiz o que eu pude. Acho que todas essas minhas lesões são um exemplo mais claro de que eu não deixei nada na mesa e que eu fui até onde dava pra ir", disse Fratus.

Por conta de uma série de lesões, o nadador não disputou os Jogos Olímpicos de Paris-2024. No entanto, apesar de não entrar na piscina, Bruno esteve presente na cidade da luz como repórter, a convite do Sportv. Com a aposentadoria anunciada, o outro lado da telinha pode ser o próximo passo da carreira do medalhista, que revelou o seu desejo em trabalhar com isso.

"Eu tô querendo, mas de uma maneira diferente. Eu não sou jornalista, não sou formado em jornalismo. Acredito que minha área seja diferente da do jornalista. Eu busco quase que a área de entretenimento esportivo. É algo que tem sido bem legal, mas, claro, trazendo informação, falando sobre esporte com seriedade", revelou.

"Eu busco o que eu fiz em Paris, eu busquei humanizar mais a conquista, a derrota, tentar trazer um pouco mais da pessoa que tá ali competindo e o que aconteceu para ela chegar alí. O propósito por trás da medalha, porque de fato é legal você subir em um pódio Olímpico e por aí vai. Então, trazer o torcedor de esporte um pouco mais para próximo do atleta", finalizou Bruno.

*Do Rio de Janeiro, a convite do evento