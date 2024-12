Vencedor do Prêmio Rei Pelé, Caio Bonfim exalta Isaquias: "Enorme"

Caio Bonfim, vencedor do Prêmio Rei Pelé - Foto: Grazie Batista / COB

Em um ano repleto de realizações, Caio Bonfim foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, conquistando o primeiro pódio do Brasil na modalidade. Os bons resultados levaram o atleta a vencer o Prêmio Rei Pelé, que ocorreu na noite desta quarta-feira, 11.

Esta foi a quarta participação olímpica do brasileiro, que precisou superar diversos desafios, e frustrações, para, enfim, realizar o sonho de ser medalhista olímpico. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, durante o Prêmio Brasil Olímpico, o atleta fez uma avaliação geral sobre a trajetória, exaltando o reconhecimento.

"Essa avaliação é difícil, muitos anos, mas quando eu comecei, em 2007, sonhando em ser o melhor que eu podia ser. No meu primeiro ano adulto, surgiu a oportunidade de estar numa Olimpíada, em Londres 2012. Quando vem os Jogos do Rio, em 2016, onde eu sou quarto colocado, perceber que a modalidade existe"

"Com o passar do tempo, alguns preconceitos foram sendo quebrados, mas nada se compara à Olimpíada de Paris. Depois da medalha, o reconhecimento é incrível. O Brasil aceitou muito bem. Hoje em dia o carinho que eu tenho recebido é surreal, eu acho que daquele menininho, até hoje, algumas coisas mudaram e eu acho que as próximas gerações vão pegar uma marcha atlética muito melhor", disse Caio.

Entre os finalistas, Caio precisou desbancar Isaquias Queiroz, que também conquistou a segunda colocação, desta vez na canoagem velocidade. Em fala, o detentor do Prêmio Rei Pelé exaltou o baiano.

"Estar concorrendo com o Isaquias e outros grandes atletas é fantástico. Ser da geração dele e poder participar desse prêmio aqui é surreal. Ele é enorme, né. Eu vim com o sentimento de celebrar esse ano, que nós conseguimos conquistar", disse o atleta da Marcha Atlética.