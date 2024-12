Jogador do Vitória é emprestado para o Londrina, de Guilherme Bellintani

Marco Antônio em treino do Londrina - Foto: Rafael Martins | Londrina EC

O Londrina anunciou nesta sexta-feira, 13, a contratação do zagueiro Marco Antônio, de 24 anos, que pertence ao Vitória. O Rubro-Negro baiano aceitou emprestar o jogador para o clube comandado pelo ex-presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025.

Cria da Toca do Leão, Marco Antônio fez parte do elenco do Vitória que subiu da Série C para a Série B, em 2022, e que conquistou o título do Brasileirão da segunda divisão, em 2023. Na temporada 2024, o zagueiro atuou pela Portuguesa-SP e pelo Náutico.

Natural de Santo Antônio de Jesus, interior da Bahia, Marco Antônio já está integrado ao elenco do Londrina que se prepara para a disputa do Campeonato Paranaense 2025. O jogador também atua como volante e terá o zagueiro Wallace, também ex-Vitória, como companheiro de clube.