Vitória anuncia renovação de contrato com Raul Cáceres

Vínculo assinado vai até o fim de 2025 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória oficializou a renovação do contrato do lateral-direito Raul Cáceres. O jogador de 32 anos permanecerá no clube até o final da próxima temporada, após ganhar destaque na equipe titular comandada por Thiago Carpini durante a Série A do Campeonato Brasileiro.

Cáceres iniciou a competição como reserva, mas se firmou no time principal ao longo do campeonato. Com a camisa do Leão, o paraguaio disputou 28 partidas e contribuiu com três assistências, tornando-se peça importante na campanha rubro-negra.

Além da renovação com Cáceres, o Vitória trabalha para estender o vínculo de outros atletas que foram fundamentais em 2024. Nos próximos dias, o clube deve anunciar os novos contratos dos volantes Ricardo Ryller e William Oliveira, além do atacante Carlos Eduardo.